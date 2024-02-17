Шишов Виталий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишов Виталий Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шишов Роман Витальевич

Мать: Шишова Екатерина

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