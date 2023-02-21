Сизова (Варенова) Дарья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Варенова) Дарья Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

07.03.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1860

Муж: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
18.12.1865

Сын: Сизов Пётр Абрамов

Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
07.03.1868
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Причина смерти: Болезнь | Чахотка (туберкулёз)
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