Сизова (Варенова) Дарья Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти07.03.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1860
Муж: Сизов Абрам Васильев
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
18.12.1865
Сын: Сизов Пётр Абрамов
Отец ребёнка: Сизов Абрам Васильев
Смерть
07.03.1868
Причина смерти: Болезнь | Чахотка (туберкулёз)