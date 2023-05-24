Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1930
Сын: Филонов Василий Семенович
Отец ребёнка: Филонов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филонова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Филонов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филонова Александра Семеновна
Отец ребёнка: Филонов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филонов Николай Семенович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филонов Иван
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно