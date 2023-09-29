Хамматова (Шарипова) Наиля Тимерхановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамматова (Шарипова) Наиля Тимерхановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1962

Отец: Шарипов Тимерхан Гайнулаевич

Мать: Шакирова Мадина Шакировна

Рождение ребёнка
14.12.1996

Дочь: Гузалия Давлятовна

Отец ребёнка: Хамматов Давлят

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамматов Давлят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамматов Ахат Давлятович

Отец ребёнка: Хамматов Давлят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамматов Ильсур Давлятович

Отец ребёнка: Хамматов Давлят

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