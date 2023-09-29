Хамматова (Шарипова) Наиля Тимерхановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1962
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1962
Рождение ребёнка
14.12.1996
Дочь: Гузалия Давлятовна
Отец ребёнка: Хамматов Давлят
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хамматов Давлят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хамматов Давлят
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамматов Ильсур Давлятович
Отец ребёнка: Хамматов Давлят