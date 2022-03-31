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Рыльцев Алексей Александрович

Место рождения

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан

Дата рождения

28.08.1959

Дата смерти

31.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
22.07.1983

Дочь: Дорожкина Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Багайская Вероника Михайловна

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
21.06.1986

Сын: Багайсков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Багайская Вероника Михайловна

Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багайская Вероника Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
Смерть
31.03.2022
Хасавюрт, город Хасавюрт, Республика Дагестан
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