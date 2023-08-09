Бакулина (Филиппова) Елена
Место рождения
Дата рождения29.11.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1974
Отец: Филиппов Александр
Мать: Филиппова Зоя
Бракосочетание
?.03.1994
Муж: Бакулин Олег
Рождение ребёнка
15.04.1995
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Бакулин Олег
Рождение ребёнка
19.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бакулин Олег
Место жительства
Неизвестно