Бакулина (Филиппова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Филиппова) Елена

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

29.11.1974

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

1995 г.р.
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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1974

Отец: Филиппов Александр

Мать: Филиппова Зоя

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
?.03.1994

Муж: Бакулин Олег

Рождение ребёнка
15.04.1995

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Бакулин Олег

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
19.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакулин Олег

Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно