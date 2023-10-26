Бруева Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бруева Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Бруев Николай Платонович

Отец ребёнка: Бруев Платон Иванович

Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бруев Платон Иванович

Смерть
Около 1935
Причина смерти: инсульт?
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