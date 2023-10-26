Бруева Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Бруев Платон Иванович
Земляная Заимка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1935
Причина смерти: инсульт?