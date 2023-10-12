Новицкий Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.2002
Дочь: Новицкая Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Головешкина Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
15.03.2004
Сын: Новицкий Никита Михайлович
Мать ребёнка: Головешкина Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
02.09.2008
Дочь: Новицкая Анна Михайловна
Мать ребёнка: Головешкина Ирина Анатольевна