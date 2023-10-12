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Новицкий Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.2002

Дочь: Новицкая Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Головешкина Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
15.03.2004

Сын: Новицкий Никита Михайлович

Мать ребёнка: Головешкина Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
02.09.2008

Дочь: Новицкая Анна Михайловна

Мать ребёнка: Головешкина Ирина Анатольевна

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