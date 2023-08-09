Цыпышева (Кульбикова) Ирина Осипова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1822
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.10.1827
Отец ребёнка: Цыпышев Родион Михайлов
Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно