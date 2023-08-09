Цыпышева (Кульбикова) Ирина Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыпышева (Кульбикова) Ирина Осипова

Место рождения

Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Емаши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1822

Муж: Цыпышев Родион Михайлов

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.10.1827

Сын: Цыпышев Алексей Родионов

Отец ребёнка: Цыпышев Родион Михайлов

Ногуши, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно