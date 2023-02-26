Матюхина (Зенина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхина (Зенина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зенин ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
1965
д.Рычёнки Перемышльского р-на Калужской обл.
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