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Матюхина (Зенина) Мария
Матюхина (Зенина) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1965
Пол
Женский
Отец
Зенин ?
Мать
?
Муж
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Зенин ?
Мать:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
Смерть
1965
д.Рычёнки Перемышльского р-на Калужской обл.
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