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Толмачев Федот Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толмачев Алексей Яковлев

Мать: Толмачева Васса Васильева

Рождение ребёнка
07.12.1873

Дочь: Варвара Федотова

Мать ребёнка: Толмачева Акилина Матвеева

Рождение ребёнка
29.01.1877

Дочь: Анна Федотова

Мать ребёнка: Толмачева Акилина Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Николай Федотов

Мать ребёнка: Толмачева Акилина Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева Акилина Матвеева

Смерть
Неизвестно
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