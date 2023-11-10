Леонтьев Петр Кондратьев
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Леонтьев Кондрат Козьмин
Мать: Леонтьева Елена Иванова
12 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Военная служба
1806
Отдан в рекруты в 1806 году РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Рождение ребёнка
20.10.1821
Дочь: Леонтьева Настасья Петрова
Мать ребёнка: не указана
20 октября 1821 деревни Ожогиной у отставного солдата Петра Леонтьева дочь Настасья МК Камышевское 1821
Смерть
Неизвестно