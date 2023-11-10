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Леонтьев Петр Кондратьев

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Леонтьев Кондрат Козьмин

Мать: Леонтьева Елена Иванова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1795 г. РС Шатровская волость, д.Ожогина 1795 (ГАТО. 154-8-183)
Военная служба
1806
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Отдан в рекруты в 1806 году РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Рождение ребёнка
20.10.1821

Дочь: Леонтьева Настасья Петрова

Мать ребёнка: не указана

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
20 октября 1821 деревни Ожогиной у отставного солдата Петра Леонтьева дочь Настасья МК Камышевское 1821
Смерть
Неизвестно
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