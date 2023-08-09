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Некрасов Федор Григорьев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1676

Дата смерти

18.04.1754

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: Некрасов Григорий Карпов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Некрасов Купреян Федорович

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Некрасов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Некрасов Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукерья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.04.1754
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область