Некрасов Федор Григорьев
Место рождения
Дата рождения1676
Дата смерти18.04.1754
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: Некрасов Григорий Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Некрасов Купреян Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Некрасов Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Некрасов Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукерья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1754