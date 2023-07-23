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Горбатов Михаил Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
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Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Горбатов Иван Захарович

Мать: Горбатова Анна Радионовна