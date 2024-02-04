Габдрахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирдаус Габдрахмановна

Мать ребёнка: Габидуллина Раиса Габидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахима Габдрахмановна

Мать ребёнка: Габидуллина Раиса Габидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наиль Габдрахманович

Мать ребёнка: Габидуллина Раиса Габидулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нурислам Габдрахманович

Мать ребёнка: Габидуллина Раиса Габидулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Габидуллина Раиса Габидулловна

Смерть
Неизвестно

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