Сивков Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивков Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Сивков Федор Васильев

Мать ребёнка: Сивкова Мавра Артемьева

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Вятская Дарья Васильева

Мать ребёнка: Сивкова Мавра Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивкова Мавра Артемьева

Смерть
После 1798
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