Сивков Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Сивкова Мавра Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Вятская Дарья Васильева
Мать ребёнка: Сивкова Мавра Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сивкова Мавра Артемьева
Смерть
После 1798