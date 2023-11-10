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Малов Андрей Кузьмич

Место рождения

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кузьма Иванович

Мать: Наталья Михайловна

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
1841

Жена: Малова Анна Тимофеена

Рождение ребёнка
1844

Сын: Малов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена

Рождение ребёнка
25.10.1845

Дочь: Трофимова Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Малов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Малова Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена

Рождение ребёнка
1851

Сын: Малов Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Малова Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена

Рождение ребёнка
1864

Сын: Малов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Александрова Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1907
Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
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