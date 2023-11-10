Малов Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Кузьма Иванович
Мать: Наталья Михайловна
Бракосочетание
1841
Жена: Малова Анна Тимофеена
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена
Рождение ребёнка
25.10.1845
Дочь: Трофимова Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена
Рождение ребёнка
1849
Сын: Малов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Малова Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Малова Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Александрова Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Малова Анна Тимофеена
Смерть
1907