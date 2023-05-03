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Федоров Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1901

Дочь: Темнова Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Федорова Мария Степановна

Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Портных Тамара Александровна

Мать ребёнка: Федорова Мария Степановна

Рождение ребёнка
28.05.1907

Сын: Федоров Леонид Александрович

Мать ребёнка: Федорова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Николай Александрович

Мать ребёнка: Федорова Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Федорова Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Мария Степановна

Смерть
1942
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