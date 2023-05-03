Федоров Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1901
Дочь: Темнова Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Федорова Мария Степановна
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: Портных Тамара Александровна
Мать ребёнка: Федорова Мария Степановна
Рождение ребёнка
28.05.1907
Сын: Федоров Леонид Александрович
Мать ребёнка: Федорова Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Николай Александрович
Мать ребёнка: Федорова Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Федорова Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942