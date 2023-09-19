Хачанов Мелик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХачанов Мелик

Хачанов Мелик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьянц Варвара Меликовна

Мать ребёнка: Хачанова Мариам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хачанова Мариам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хачанова Мариам

Смерть
1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close