Жилин Митрофан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Жилин Яков Михайлович
Мать: Жилина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Жилин Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Жилин Зиновий Митрофанович
Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина Митрофановна
Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Митрофановна
Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фиона Митрофановна
Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилина Фекла Филиповна
Смерть
1815