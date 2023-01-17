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Жилин Митрофан Яковлевич

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Место рождения

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Жилин Яков Михайлович

Мать: Жилина Ирина Ивановна

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Жилин Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Жилин Зиновий Митрофанович

Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина Митрофановна

Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Жилин Петр Митрофанович

Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Митрофановна

Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фиона Митрофановна

Мать ребёнка: Жилина Фекла Филиповна

Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Фекла Филиповна

Смерть
1815
Средние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
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