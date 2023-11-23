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Ширяева Александра Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ширяева) Екатерина Геннадьева

Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Геннадий Иоаннов

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ширяев Федор Геннадиев

Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ширяев Александр Геннадьев

Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов

Рождение ребёнка
11.04.1877

Дочь: (Ширяев) Иоанн Геннадьев

Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов

Ширяев Иоанн Геннадьевич (1877 — 1933) Родился 11 апреля 1877 года в семье дьякона села Веретеи Мологского уезда Геннадия Ширяева. В 1899 году окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял школьным ... Показать все
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Сергиенко (Ширяева) Зинаида Геннадьева

Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов

Рождение ребёнка
1882

Сын: Ширяев Николай Геннадьев

Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов

Смерть
Неизвестно

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