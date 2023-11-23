Ширяева Александра Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ширяева) Екатерина Геннадьева
Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Ширяев Александр Геннадьев
Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов
Рождение ребёнка
11.04.1877
Дочь: (Ширяев) Иоанн Геннадьев
Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов
Ширяев Иоанн Геннадьевич (1877 — 1933) Родился 11 апреля 1877 года в семье дьякона села Веретеи Мологского уезда Геннадия Ширяева. В 1899 году окончил Ярославскую духовную семинарию. Состоял школьным ... Показать все
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Сергиенко (Ширяева) Зинаида Геннадьева
Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Ширяев Геннадий Иоаннов
Смерть
Неизвестно