Ильин Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Ильин Николай Гаврилович
Мать: Ильина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.12.1955
Дочь: Варламова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Ильина Евгения Александровна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974
Алексин, город Алексин, Тульская область