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Ильин Юрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Ильин Николай Гаврилович

Мать: Ильина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.12.1955

Дочь: Варламова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Ильина Евгения Александровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Евгения Александровна

Смерть
1974
Алексин, город Алексин, Тульская область
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