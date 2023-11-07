Жаровин Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жаровин Лука Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаровина Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Феофилова Маргарита Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаровин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Феофилова Маргарита Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаровин Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Феофилова Маргарита Григорьевна
Смерть
Неизвестно