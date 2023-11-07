Жаровин Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаровин Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаровин Лука Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаровина Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Феофилова Маргарита Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаровин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Феофилова Маргарита Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жаровин Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Феофилова Маргарита Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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