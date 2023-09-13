Морозова Федора Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1891
Дата смерти01.05.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Морозов Филипп Акиндинович
Рождение ребёнка
10.06.1921
Сын: Морозов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Морозов Филипп Акиндинович
Рождение ребёнка
22.07.1927
Сын: Морозов Виктор Филиппович
Отец ребёнка: Морозов Филипп Акиндинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1981