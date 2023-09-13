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Морозова Федора Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1891

Дата смерти

01.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Морозов Филипп Филипович

Отец ребёнка: Морозов Филипп Акиндинович

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.06.1921

Сын: Морозов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Морозов Филипп Акиндинович

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.07.1927

Сын: Морозов Виктор Филиппович

Отец ребёнка: Морозов Филипп Акиндинович

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Филипп Акиндинович

Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
01.05.1981
Александровка, Кореневский муниципальный район, Курская область
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