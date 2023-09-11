Каширина Дарья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1903
Дочь: Бинда/хованская Татьяна
Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширин Антон
Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширин Василий
Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширин Алексей
Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич
Смерть
Неизвестно