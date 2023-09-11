Каширина Дарья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина Дарья Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1903

Дочь: Бинда/хованская Татьяна

Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Антон

Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Василий

Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Алексей

Отец ребёнка: Каширин Иван Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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