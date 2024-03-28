Иванов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1922
Сын: Иванов Николай Александрович
Мать ребёнка: Иванова Клавдия Алексеевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Иванов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Иванова Клавдия Алексеевна
Смерть
Неизвестно