Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1922

Сын: Иванов Николай Александрович

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Иванов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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