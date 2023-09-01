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Шаленкова Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1979

Отец: Сыркин Николай Николаевич

Мать: Сыркина Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.2005

Сын: Шаленков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Шаленков Алексей Алексаедрович

Рождение ребёнка
11.11.2009

Дочь: Шаленкова Ева Алексеевна

Отец ребёнка: Шаленков Алексей Алексаедрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаленков Алексей Алексаедрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ломакин Роман Анатольивич

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