Шаленкова Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1979
Рождение ребёнка
19.06.2005
Сын: Шаленков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Шаленков Алексей Алексаедрович
Рождение ребёнка
11.11.2009
Дочь: Шаленкова Ева Алексеевна
Отец ребёнка: Шаленков Алексей Алексаедрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ломакин Роман Анатольивич