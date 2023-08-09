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Боровка (Купревич) Мария Николаевна

Место рождения

Крути, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

03.02.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1875 ст.

Отец: Купревич Николай Маркович

Мать: Купревич Анна Алексеевна

Крути, Мядельский район, Минская область
Крещение
16.02.1875 ст.
Мядель, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
15.10.1895 ст.

Муж: Боровка Василий Димитриевич

Мядель, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.06.1897 ст.

Дочь: Боровка Елена Васильевна

Отец ребёнка: Боровка Василий Димитриевич

Константиново, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.09.1899 ст.

Сын: Боровка Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Боровка Василий Димитриевич

Константиново, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Боровка Арсентий Васильевич

Отец ребёнка: Боровка Василий Димитриевич

Константиново, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Боровка Иван Васильевич

Отец ребёнка: Боровка Василий Димитриевич

Константиново, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Юшковичи, Мядельский район, Минская область