Боровка (Купревич) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.02.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1875 ст.
Крещение
16.02.1875 ст.
Бракосочетание
15.10.1895 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1897 ст.
Дочь: Боровка Елена Васильевна
Отец ребёнка: Боровка Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
19.09.1899 ст.
Сын: Боровка Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Боровка Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Боровка Арсентий Васильевич
Отец ребёнка: Боровка Василий Димитриевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Боровка Василий Димитриевич
Смерть
Неизвестно
Юшковичи, Мядельский район, Минская область