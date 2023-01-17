Вершинин Фёдор Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1875
Рождение ребёнка
01.06.1903
Дочь: Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Вершинина Настасья Алексеевна
Рождение ребёнка
05.03.1913
Мать ребёнка: Вершинина Настасья Алексеевна
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Ефрасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Вершинина Настасья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно