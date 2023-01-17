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Вершинин Фёдор Лаврентьевич

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

17.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1875

Отец: Вершинин Лаврентий Матвеевич

Мать: Вершинина Агафья (Григорьева)

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.06.1903

Дочь: Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Вершинина Настасья Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1913

Сын: Вершинин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Вершинина Настасья Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Ефрасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Вершинина Настасья Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Настасья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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