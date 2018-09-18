Махмудов Сафарали Нурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмудов Сафарали Нурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1977

Дата смерти

18.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.2007

Дочь: Махмудова Динара Сафаралиевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.09.2018
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