Махмудов Сафарали Нурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1977
Дата смерти18.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.2007
Дочь: Махмудова Динара Сафаралиевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.09.2018