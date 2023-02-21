Долинко Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1966
Дочь: Цебрик Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Долинко Василий
Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1974
Сын: Долинко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Долинко Василий
Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долинко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Долинко Василий