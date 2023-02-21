Долинко Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долинко Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1947

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1966

Дочь: Цебрик Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Долинко Василий

Теренколь, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1974

Сын: Долинко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Долинко Василий

Песчаное, Теренкольский район, Павлодарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долинко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Долинко Василий

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