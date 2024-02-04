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Плотникова Татьяна Геннадьевна
Плотникова Татьяна Геннадьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.1969
Пол
Женский
Отец
Голубцов Геннадий Иванович
1940 г.р.
Мать
Голубцова (Грекова) Валентина Васильева
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1969
Отец:
Голубцов Геннадий Иванович
Мать:
Голубцова Валентина Васильева
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