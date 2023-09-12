Гатиятуллина Фануза Дамировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1961
Рождение ребёнка
12.02.1982
Дочь: Купцова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Коробкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1989
Дочь: Михайлова Маргарита Павловна
Отец ребёнка: Коробкин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайнуллина Гузель Павловна
Отец ребёнка: Коробкин Павел Иванович