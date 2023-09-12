Гатиятуллина Фануза Дамировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГатиятуллина Фануза Дамировна

Гатиятуллина Фануза Дамировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1961

Отец: Гатиятуллин Дамир Гайнатович

Мать: Насырова Фанида Лутфулловна

Рождение ребёнка
12.02.1982

Дочь: Купцова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Коробкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
07.09.1989

Дочь: Михайлова Маргарита Павловна

Отец ребёнка: Коробкин Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайнуллина Гузель Павловна

Отец ребёнка: Коробкин Павел Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close