Козырев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1887
Дата смерти28.08.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1887
Отец: Козырев Владимир
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
1920
Сын: Козырев Владимир
Мать ребёнка: Мария
Ярославская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушен Антонина
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зобова Варвара
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козырев Константин
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
28.08.1935