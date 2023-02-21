Козырев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырев Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1887

Дата смерти

28.08.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1887

Отец: Козырев Владимир

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
1920

Сын: Козырев Владимир

Мать ребёнка: Мария

Ярославская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушен Антонина

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зобова Варвара

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козырев Константин

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
28.08.1935
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