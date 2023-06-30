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Kattel Madis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1987

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1987

Отец: Peterson Jaak

Мать: Kattel Maarika