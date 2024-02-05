Зиновья Евстафьева
Место рожденияд. Рождественно
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Евстафий Афонасьев
Мать: Дарья Иванова
д. Рождественно
Бракосочетание
25.01.1806
Муж: Захар Зиновьев
Рождение ребёнка
08.10.1808
Сын: Ефим Захаров
Отец ребёнка: Захар Зиновьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
19.07.1810
Сын: Ермил Захаров
Отец ребёнка: Захар Зиновьев
д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Ермолай Захаров
Отец ребёнка: Захар Зиновьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
04.03.1813
Дочь: Дарья Захарова
Отец ребёнка: Захар Зиновьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Елена Захарова
Отец ребёнка: Захар Зиновьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Степан Захаров
Отец ребёнка: Захар Зиновьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Симеон Захаров
Отец ребёнка: Захар Зиновьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Евсей Захаров
Отец ребёнка: Захар Зиновьев
д. Рождественно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симон Захаров
Отец ребёнка: Захар Зиновьев
д. Рождественно
Смерть
Неизвестно