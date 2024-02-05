Зиновья Евстафьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновья Евстафьева

Место рождения

д. Рождественно

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Муж

1781 г.р.

Дети

1808 г.р.
1810 г.р.
Около 1812 г.р.
1813 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1817 г.р.

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ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Евстафий Афонасьев

Мать: Дарья Иванова

д. Рождественно
Бракосочетание
25.01.1806

Муж: Захар Зиновьев

Рождение ребёнка
08.10.1808

Сын: Ефим Захаров

Отец ребёнка: Захар Зиновьев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
19.07.1810

Сын: Ермил Захаров

Отец ребёнка: Захар Зиновьев

д. Рождествено Меленковского уезда
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Ермолай Захаров

Отец ребёнка: Захар Зиновьев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
04.03.1813

Дочь: Дарья Захарова

Отец ребёнка: Захар Зиновьев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Елена Захарова

Отец ребёнка: Захар Зиновьев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Степан Захаров

Отец ребёнка: Захар Зиновьев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
1817

Сын: Симеон Захаров

Отец ребёнка: Захар Зиновьев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Евсей Захаров

Отец ребёнка: Захар Зиновьев

д. Рождественно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симон Захаров

Отец ребёнка: Захар Зиновьев

д. Рождественно
Смерть
Неизвестно
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