Мута (Сиваненкова) Агафья Фёдоровна 2-Я Жена
Место рожденияТуркеновка гуляйпольский район
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Туркеновка гуляйпольский район
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Мута Гнат Петрович
Святодуховка(Ворошиловка,Любимовка) Гуляйпольский район
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Марфа Игнатьевна
Отец ребёнка: Мута Гнат Петрович
Святодуховка(Ворошиловка,Любимовка) Гуляйпольский район
Рождение ребёнка
1908
Сын: Мута Максим Гнатович
Отец ребёнка: Мута Гнат Петрович
Хутор Петровский Святодуховка
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Мута Гнат Петрович
Святодуховка(Ворошиловка,Любимовка) Гуляйпольский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мута Гнат Петрович
Смерть
Неизвестно