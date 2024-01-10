Мута (Сиваненкова) Агафья Фёдоровна 2-Я Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМута (Сиваненкова) Агафья Фёдоровна 2-Я Жена

Мута (Сиваненкова) Агафья Фёдоровна 2-Я Жена

Место рождения

Туркеновка гуляйпольский район

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Туркеновка гуляйпольский район
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мута Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Мута Гнат Петрович

Святодуховка(Ворошиловка,Любимовка) Гуляйпольский район
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Марфа Игнатьевна

Отец ребёнка: Мута Гнат Петрович

Святодуховка(Ворошиловка,Любимовка) Гуляйпольский район
Рождение ребёнка
1908

Сын: Мута Максим Гнатович

Отец ребёнка: Мута Гнат Петрович

Хутор Петровский Святодуховка
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мута Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Мута Гнат Петрович

Святодуховка(Ворошиловка,Любимовка) Гуляйпольский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мута Гнат Петрович

Смерть
Неизвестно
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