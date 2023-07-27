Жариков Иван Мефодиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1917 ст.
Рождение ребёнка
25.01.1918 ст.
Дочь: Жарикова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Жарикова Пелагея Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно