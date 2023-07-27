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Жариков Иван Мефодиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.05.1917 ст.

Жена: Жарикова Пелагея Кирилловна

Рождение ребёнка
25.01.1918 ст.

Дочь: Жарикова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Жарикова Пелагея Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Вороновка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно