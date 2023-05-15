Калинина Кристина Валерьевна 09.03.1993 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинина Кристина Валерьевна

Автор
АК
Калинин А.

женский, родилась 09.03.1993, Полазна, Добрянский муниципальный район, Пермский край

Супруги
Калинин Павел Александрович31.01.1986 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Полазна, Добрянский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
20.08.2016

Муж: Калинин Павел Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Рождение ребёнка
21.06.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Павел Александрович

Пермь, Пермский, Пермский край

Рождение ребёнка
19.06.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Павел Александрович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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