Калинина Кристина Валерьевна
женский, родилась 09.03.1993, Полазна, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Супруги
Калинин Павел Александрович31.01.1986 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Полазна, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.08.2016
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Павел Александрович
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
19.06.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Павел Александрович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область