Воронина (Сметанникова) Августа Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1910
Дата смерти28.02.1994
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1910
Отец: Сметанников Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1932
Сын: Воронин Виктор Гавриилович
Отец ребёнка: Воронин Гавриил Военврач 2 Ранга Георгиевич
Россия
Рождение ребёнка
06.12.1933
Сын: Воронин Юрий
Отец ребёнка: Воронин Гавриил Военврач 2 Ранга Георгиевич
Смерть
28.02.1994