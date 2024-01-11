Воронина (Сметанникова) Августа Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Сметанникова) Августа Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1910

Дата смерти

28.02.1994

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1910

Отец: Сметанников Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1932

Сын: Воронин Виктор Гавриилович

Отец ребёнка: Воронин Гавриил Военврач 2 Ранга Георгиевич

Россия
Рождение ребёнка
06.12.1933

Сын: Воронин Юрий

Отец ребёнка: Воронин Гавриил Военврач 2 Ранга Георгиевич

Смерть
28.02.1994
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