Троян Евдокия Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Васса Феодорова
Отец ребёнка: Троян Феодор Онисимов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евфимия Феодорова
Отец ребёнка: Троян Феодор Онисимов
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Троян Феодор Онисимов
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Троян Петр Феодоров
Отец ребёнка: Троян Феодор Онисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно