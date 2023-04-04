Троян Евдокия Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троян Евдокия Иоаннова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Васса Феодорова

Отец ребёнка: Троян Феодор Онисимов

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Евфимия Феодорова

Отец ребёнка: Троян Феодор Онисимов

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Троян Стефан Феодоров

Отец ребёнка: Троян Феодор Онисимов

Кроты, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Троян Петр Феодоров

Отец ребёнка: Троян Феодор Онисимов

Кроты, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троян Феодор Онисимов

Смерть
Неизвестно
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