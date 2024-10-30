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Пинчук Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пинчук (Нестерова) Наталья Ромуальдовна

Рождение ребёнка
12.12.1986

Дочь: Смирнова (Пинчук) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Пинчук (Нестерова) Наталья Ромуальдовна

Рождение ребёнка
13.10.1991

Сын: Пинчук Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Пинчук (Нестерова) Наталья Ромуальдовна

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