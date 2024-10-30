Пинчук Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1986
Дочь: Смирнова (Пинчук) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Пинчук (Нестерова) Наталья Ромуальдовна
Рождение ребёнка
13.10.1991
Сын: Пинчук Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Пинчук (Нестерова) Наталья Ромуальдовна