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Гуляев Герасим
Гуляев Герасим
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1747
Дата смерти
1747
Пол
Мужской
Отец
Гуляев Тимофей
1718 г.р.
Мать
Гуляева (Рязанцева) Анна Михайловна
1712 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец:
Гуляев Тимофей
Мать:
Гуляева Анна Михайловна
Смерть
1747
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