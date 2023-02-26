Сакаева Алсу Мавлитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.2008
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.2011
Дочь: Сакаева Алёна Ирековна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности