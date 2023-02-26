Сакаева Алсу Мавлитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сакаева Алсу Мавлитовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.2008

Сын: Сакаев Артур Ирекович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.2011

Дочь: Сакаева Алёна Ирековна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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