Рябоконь Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Рябоконь Стефан Федорович
Отец ребёнка: Рябоконь Федор Петрович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Рябоконь Домникия Федоровна
Отец ребёнка: Рябоконь Федор Петрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Рябоконь Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Рябоконь Федор Петрович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Рябоконь Василий Федорович
Отец ребёнка: Рябоконь Федор Петрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Рябоконь Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Рябоконь Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно