Рябоконь Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябоконь Анна Тихоновна

Рябоконь Анна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Рябоконь Стефан Федорович

Отец ребёнка: Рябоконь Федор Петрович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Рябоконь Домникия Федоровна

Отец ребёнка: Рябоконь Федор Петрович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Рябоконь Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Рябоконь Федор Петрович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Рябоконь Василий Федорович

Отец ребёнка: Рябоконь Федор Петрович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Рябоконь Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Рябоконь Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябоконь Федор Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close