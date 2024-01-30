Зуев Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1982
Дочь: Сергеева Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Зуева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
07.06.?
Дочь: Ларионова Лилия Григорьевна
Мать ребёнка: Зуева Наталья Алексеевна
Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуева Наталья Алексеевна