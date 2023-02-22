Рекшинская (Карпова) Любовь Васильевна
Место рожденияс. Наумово Княгининского уезда
Дата рождения30.09.1881
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Наумово Княгининского уезда
Место жительства
С 1881 по 1901
Бракосочетание
?.02.1901
Место жительства
С 1901 по 1924
Рождение ребёнка
01.05.1902
Дочь: Раиса Семёновна
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
23.11.1903
Сын: Рекшинский Василий Семёнович
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рекшинский Гавриил Семёнович
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рекшинский Андрей Семёнович
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Гаврилович
Рождение ребёнка
23.11.1918
Сын: Рекшинский Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Рекшинский Семён Гаврилович
Место жительства
С 1924 по 1966
Смерть
1966
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область