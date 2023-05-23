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Бурховецкий Николай Герасимович

Место рождения

Енакиево

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Бурховецкий Герасим Павлович

Мать: Бурховецкая Ольга Степановна

Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурховецкий Сын Николаевич

Мать ребёнка: Нина

Енакиево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Ольга

Енакиево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурховецкая Валентина

Место жительства
Неизвестно
Дзерджинск
Смерть
Неизвестно