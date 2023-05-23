Бурховецкий Николай Герасимович
Место рожденияЕнакиево
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Енакиево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурховецкий Сын Николаевич
Мать ребёнка: Нина
Енакиево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Ольга
Енакиево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурховецкая Валентина
Место жительства
Неизвестно
Дзерджинск
Смерть
Неизвестно