Селиванов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Дмитрий Сергеевич

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Место рождения

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Селиванов Сергей Алексеев

Мать: Селиванова Екатерина Константиновна

Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.01.1922

Сын: Селиванов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бузина Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Марья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузина Клавдия

Работа или профессия
Неизвестно
пишет образа / финифты
Образование
Неизвестно
учился в Приходском училище
Смерть
Неизвестно
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