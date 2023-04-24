Селиванов Дмитрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
31.01.1922
Сын: Селиванов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бузина Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузина Клавдия
Работа или профессия
Неизвестно
пишет образа / финифты
Образование
Неизвестно
учился в Приходском училище
Смерть
Неизвестно