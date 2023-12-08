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Галиев Руслан Ильгизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1973

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1973

Отец: Галиев Ильгиз Нигметжанович

Мать: Тулясова Флюра

Рождение ребёнка
01.06.1994

Сын: Галиев Камиль Русланович

Мать ребёнка: Алимова Светлана Хасановна

Рождение ребёнка
09.09.1999

Сын: Галиев Даниэль Русланович

Мать ребёнка: Алимова Светлана Хасановна

Рождение ребёнка
08.05.2005

Сын: Галиев Наиль Русланович

Мать ребёнка: Алимова Светлана Хасановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Светлана Хасановна

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