Галиев Руслан Ильгизович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1973
Отец: Галиев Ильгиз Нигметжанович
Мать: Тулясова Флюра
Рождение ребёнка
01.06.1994
Мать ребёнка: Алимова Светлана Хасановна
Рождение ребёнка
09.09.1999
Сын: Галиев Даниэль Русланович
Мать ребёнка: Алимова Светлана Хасановна
Рождение ребёнка
08.05.2005
Мать ребёнка: Алимова Светлана Хасановна
Бракосочетание
Неизвестно